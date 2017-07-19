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19. 07. 2017

Путин и Трамп встречались на G20 дважды – СМИ

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели еще одну, неформальную встречу на "полях" саммита G20 в Гамбурге, о которой ранее не было известно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

О второй встрече лидеров РФ и США также пишет The Hill со ссылкой на главу международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Иана Бреммера.

По его словам, Путин и Трамп встретились за ужином, после официальных переговоров. Президенты беседовали около часа в присутствии только переводчика Путина. Бреммер отметил, что отсутствие переводчика с американской стороны является нарушением протокола нацбезопасности.

Вопросы, которые обсуждали Путин и Трамп, не называются.

Белый дом: Трамп и Путин обсуждали санкции

Как сообщал Корреспондент.net, Путин и Трамп встретились в ходе саммита G20 в Гамбурге 7 июля. Российский лидер рассказал, что на встрече обсудили ситуацию в Украине, Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

Источник: korrespondent.net
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