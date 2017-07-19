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19. 07. 2017

Трамп выдвинул кандидата на пост посла США в России

 
Президент США Дональд Трамп официально выдвинул бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана на пост американского посла в России, сообщается в пресс-служба Белого дома.
 
"Президент Дональд Трамп сегодня объявил о своем намерении номинировать следующих лиц на ключевые посты в администрации: губернатора Юты Джона Хантсмана на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Российской Федерации", – говорится в сообщении.
 
Отмечается, что "у Хантсмана сложилась выдающаяся карьера как политика и дипломата, так и бизнесмена". 
 
Хантсман занимал пост посла США в Китае и Сингапуре, дважды избирался губернатором Юты. Кроме того, он входит в совет директоров таких компаний, как Hilton, Chevron, Ford Motor Company и Caterpillar.
 
Утвердить Хантсмана в должности теперь должен сенат США.

В МИД РФ ответили на сообщение об уходе посла России в США
 
Напомним, ранее бывший посол США в России Майкл Макфол сообщил, что посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк вскоре покинет свой пост.

Источник: korrespondent.net
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