Военные США готовы предоставить Украине летальное оружие

Американские военные готовы предоставить летальное оружие Украине. Об этом заявил генерал Военно-воздушных сил США Пол Сельва, сообщает Голос Америки.

"Я поддерживаю предоставление летальной военной помощи по безопасности Украине, и Министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне", – сказал Сельва в своих показаниях перед комитетом Сената по вопросам вооруженных сил на слушаниях, посвященных утверждению его на должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил.

Генерал отметил, что "хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря учениям США, Украина все еще не имеет достаточно возможностей, так как ее противник является более технологически продвинутым".



Украина попросила у США летальное оружие

Ранее сообщалось, что администрация Белого дома находится в процессе принятия решения относительно предоставления Украине летального оружия оборонного характера.

Источник: korrespondent.net