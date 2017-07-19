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19. 07. 2017

В США пес спас тонущего олененка

 
В американском штате Коннектикут, у пролива Лонг-Айленд, пес по кличке Шторм вытащил из воды тонущего олененка, сообщает Mashable.
 
Американец Марк Фрили прогуливался вместе со своими собаками по кличке Сара и Шторм по берегу пролива. Один из псов заметил тонущего оленя и вытащил его из воды.
 
Мужчина и его собаки оставались вместе с олененком до тех пор, пока на место случившегося не прибыли сотрудники местной организации по спасению животных и ветеринары. 

 

Требующий внимания пес притворился ребенком
 
Как сообщал Корреспондент.net, в Австралии собаку уволили из полиции за дружелюбие.

Источник: korrespondent.net
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