Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2017, среда, 05:14
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
19. 07. 2017

МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ

 
Санкции против России следует отменять постепенно, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений. Об этом в интервью изданию Focus заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
 
"Согласно существующим решениям Евросоюза, минские соглашения должны быть выполнены на 100%, прежде чем на 100% отменить санкции (против России – ред.). Я думаю, это нереально. Было бы правильным отменять санкции понемногу, по мере небольших сдвигов. Чтобы показать, что шаги в направлении к миру выгодны", – сказал глава МИД Германии.
 
Габриэль также отметил, что "Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США – воздействовать на Украину".
 
На уточняющий вопрос журналиста, причем здесь США, если речь идет о конфликте в Европе, министр ответил, что Вашингтон имеет большое влияние на Украину.
 
"США имеют большое влияние на Украину. Я лично не принадлежу к тем, кто был бы счастлив, если бы американцы отстранились от мировых дел. Мир все еще остается неопределенным. Госсекретарь США Тиллерсон удачно ведет внешнюю политику", – отметил глава МИД Германии.

В США представили документ о санкциях против РФ
 
Напомним, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против РФ должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.