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19. 07. 2017

Семь человек стали жертвами холода в Аргентине

 
Семь человек погибли из-за небывалых холодов, обрушившихся на значительную часть Аргентины, сообщает РИА Новости.
 
Два человека погибли от переохлаждения в провинциях Неукен и Мисьонес. Еще пять человек умерли не от переохлаждения, но от последствий морозов, отравившись угарным газом при пользовании печами.
 
Сильные морозы пришли в Аргентину на минувшей неделе. В городе Сан-Карлос-де-Барилоче был установлен абсолютный рекорд для этого населенного пункта – отметка термометра опустилась до 25,4 градуса мороза, а по температурным ощущениям этот показатель достигал все 29 градусов.

Жертвами морозов в Европе стали более 70 человек
 
Ранее сообщалось, что в столице Чили – Сантьяго – прошел самый сильный за последние десять лет снегопад.

Источник: korrespondent.net
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