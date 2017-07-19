В ходе протестов в Венесуэле погиб один человек



Один человек погиб во вторник, 18 июля, в ходе протестов в Венесуэле, сообщает прокуратура страны. Один человек погиб во вторник, 18 июля, в ходе протестов в Венесуэле, сообщает прокуратура страны.

"Национальная прокуратура номер 42 и прокуратура штата Ансоатеги номер 20 расследуют смерть Эктора Ануэля, который был сожжен во время манифестации в городе Лечерия", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Напомним, в Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.



Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.



В Венесуэле оппозиция призвала к всеобщей забастовке



По последним данным, в ходе протестов в Венесуэле погибло уже более 90 человек.

Источник: korrespondent.net