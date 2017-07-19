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19. 07. 2017

В ходе протестов в Венесуэле погиб один человек


Один человек погиб во вторник, 18 июля, в ходе протестов в Венесуэле, сообщает прокуратура страны.
 
"Национальная прокуратура номер 42 и прокуратура штата Ансоатеги номер 20 расследуют смерть Эктора Ануэля, который был сожжен во время манифестации в городе Лечерия", – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
 
Напомним, в Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.

Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. 

В Венесуэле оппозиция призвала к всеобщей забастовке
 
По последним данным, в ходе протестов в Венесуэле погибло уже более 90 человек.

Источник: korrespondent.net
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