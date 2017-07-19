Президент Польши отказался подписывать закон о судебной реформе

Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать скандальный законопроект о судебной реформе, принятый Сеймом страны, сообщает Deutsche Welle.

"Органы юстиции должны быть реформированы, но они должны быть реформированы разумно", – заявил он.

Дуда отметил, что не будет подписывать закон в его нынешней редакции.

Вызвавший в Польше волну протестов законопроект предусматривает, в частности, избрание членов Национального судебного совета путем голосования депутатов Сейма, большинство в котором принадлежит правящей партии "Закон и справедливость".



Парламент Польши подчинил Верховный суд Минюсту

Дуда подчеркнул, что Национальный судебный совет не может быть "подчинен одной единственной партии, одной единственной группе". В качестве компромисса он предложил избирать членов совета большинством в три пятых голосов депутатов, чтобы таким образом учитывалось мнение и других партий.

Источник: korrespondent.net