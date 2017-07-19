Итоги 18.07: Проект Малороссия, штраф России

Суд обязал РФ выплатить Нидерландам компенсацию по делу Arctic Sunrise

Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить Нидерландам 5,4 млн евро компенсации за задержание судна Arctic Sunrise с активистами "Гринписа" в 2013 году. Помимо указанной суммы компенсации Россия также должна оплатить проценты.

Суд вынес приговор оголившему на Евровидении ягодицы Седюку

Украинский пранкер Виталий Седюк, который вышел не сцену во время Евровидения-2017 и оголил свои ягодицы, приговорен к штрафу в размере 8,5 тысяч гривен. Такой вердикт вынес ему Днепровский районный суд Киева.

В ходе судебного процесса Седюк самостоятельно себя защищал и к помощи адвоката не обращался. Это он аргументировал тем, что не считает себя преступником.

В Украине дополнительно запустили две ТЭС

Энергохолдинг ДТЭК запустил Приднепровскую и Криворожскую теплоэлектростанции в Днепропетровской области для прохождения летнего пика потребления электроэнергии. Обе ТЭС были вынужденно остановлены в апреле для накопления дефицитного антрацита.

Авдеевка попала под мощный обстрел

Авдеевка попала под обстрел, который длился около четырех часов, вражеский огонь велся сразу с трех направлений. В результате обстрела были ранены двое гражданских мужчин – один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. С осколочными ранениями головы они были доставлены в городскую больницу.

Захарченко заявил о создании Малороссии

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко объявил об образовании нового государства Малороссия со столицей в Донецке и флагом Богдана Хмельницкого.

Захарченко видит Малороссию в границах всей Украины, кроме Крыма, в ее конституции – внеблоковый статус и курс на восстановление связей с Россией, а также отказ от погашения долгов нынешних властей.

Новость о создании Малороссии удивила всех от самопровозшлашенной ЛНР, до России и Германии. Киев видит абхазский сценарий, Луганск отмежевался от этой идеи, усомнившись в ее целесообразности, Москва говорит о противоречии минским соглашениям, а Европа осуждает.

США испытали в Персидском заливе лазерное оружие

Военно-морской флот (ВМФ) США провел испытание фактически первого лазерного оружия в мире. Испытания проводились в Персидском заливе. Система лазерного оружия (LaWS) была размещена на транспорт-доке USS Ponce.

По данным СМИ, для тестирования лазерного оружия ВМФ запустили цель в виде беспилотного самолета, команда по обслуживанию лазера навела оружие на цель, крыло беспилотника загорелось "в одно мгновение", и он упал в море. Удар произошел "беззвучно и незаметно".

Цена биткоина резко выросла после падения

Биткоин снова начал подниматься в цене. За один день его цена выросла на 20%. Теперь за 1 Bitcoin дают не менее 2320 долларов. Таким образом, менее чем за 2 два дня, криптовалюта подорожала на 20%.

Источник: korrespondent.net