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19. 07. 2017

Сутки в АТО: Двое военных погибли, четверо ранены

За минувшие сутки, 18 июля, подразделения сепаратистов 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Погиби два бойца, еще четверо получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, ситуация на Донбассе существенно ухудшилась. Горячее всего было на донецком направлении. Так, сепаратисты со стороны Ясиноватой и Яковлевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки.

У Красногоровки противник вел огонь из танков. Кроме того, были обстреляны жилые кварталы Авдеевки. В результате взрыва мины калибра 82 миллиметра двое гражданских получили ранения. А в результате обстрелов опорных пунктов из минометов и гранатометов неподалеку поселков Зайцево и Невельское погибли двое военнослужащих.

На луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия оказались украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская.

В штабе добавили, что украинские военные 14 раз открывали ответный огонь, преимущественно сиз стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 17 июля на Донбассе зафиксировали 17 вражеских обстрелов. Тогда пострадали двое украинских военных.

Источник: korrespondent.net
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