Москва о сносе памятников СССР в Польше: Тяжелое оскорбление

Закон о сносе в Польше советских памятников является "прямым нарушением" международно-правовых обязательств, согласно которым польские власти должны охранять и защищать все подобные объекты. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве считают, что этот вопрос имеет еще и "морально-нравственное измерение". При этом польские власти "хорошо понимают, насколько тяжелое оскорбление они наносят российскому народу и народам стран, в прошлом входивших в состав СССР".

"Тем не менее, в Варшаве сознательно идут на эту возмутительную провокацию. Разумеется, она не останется без последствий", – заверили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывается почти 50 таких объектов.

При этом сносу не подлежат монументы, расположенные на кладбищах или территории других захоронений, а также памятники, не выставленные на всеобщее обозрение, или демонстрируемые в научных целях или как произведения искусства. Также под запретом снос объектов, внесенных в реестр памятников архитектуры.

Напомним, соответствующие поправки к закону проголосовали Сейм и Сенат Польши в июне.

Источник: korrespondent.net