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19. 07. 2017

США ввели новые санкции против Ирана

Власти США расширили санкции против Ирана из-за программы баллистических ракет и другой незаконной деятельности. Об этом сообщает Радио Свобода.

Список расширен на 18 позиций. Туда внесены и физические и юридические лица. 16 из них попали под санкции за поддержку незаконных иранских действий и транснациональной преступной деятельности. Еще двое внесены в список непосредственно за участие в программе создания баллистических ракет. 

При этом США повторно призвали Иран освободить заключенных американцев, которых обвинили в шпионстве.

В Иране сразу осудили расширение санкционного списка США. Как заявил иранский МИД, это "ничего не стоящий акт США".

Как говорится в заявлении, Тегеран в ответ применит свои новые санкции "против американского народа и учреждений, оказывающих действия против иранского народа и других мусульманских народов региона".

Как сообщал Корреспондент.net, в апреле нынешнего года США ввели санкции против Ирана из-за его программы баллистических ракет. Тогда ограничения коснулись 13 физлиц и 12 учреждений.

Источник: korrespondent.net
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