Исследование: Авианосцы уйдут в прошлое

Недорогое оружие России и Китая, такое как кибертехнологии и противокорабельные ракеты могут сделать устаревшими подходы Запада, основанные на использовании дорогого оружия, например, авианосцев. Об этом говорится в исследовании британского оборонного института Royal United Service Institute (RUSI), передает Голос Америки.

"Китай и Россия, очевидно, сосредоточили многие (но не все) усилия на том, чтобы навредить ключевым западным активам, которые являются немногочисленными, но дорогими", – говорится в исследовании.

Отмечается, что западные правительства хорошо знают проблемы финансовых дисбалансов контрнаступления, когда они "используют оружие за $70 тысяч, которым стреляют из самолета стоимостью $30 тысяч за час полета, чтобы уничтожить машину Toyota, стоимость которой, по оптимистичным оценкам $10 тысяч".

В RUSI сообщают, что в связи с возможностью сравнительно недорогой ракетой или компьютерным вирусом вывести из строя дорогостоящее вооружение, США и Великобритания уже ищут новые решения.

Эксперты RUSI предлагают странам Запада уже сейчас избавляться от оружия, которое неэффективно в бою и которое дорого переделывать.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале июня военные США получили новейший авианосец Gerald R. Ford. Он считается самым дорогим военным кораблем в мире. Стоимость Gerald R. Ford достигает 13 млрд долларов.

Источник: korrespondent.net