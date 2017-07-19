Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2017, среда, 09:46
+21°C
Завтра +23°C
+21°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
19. 07. 2017

Исследование: Авианосцы уйдут в прошлое

Недорогое оружие России и Китая, такое как кибертехнологии и противокорабельные ракеты могут сделать устаревшими подходы Запада, основанные на использовании дорогого оружия, например, авианосцев. Об этом говорится в исследовании британского оборонного института Royal United Service Institute (RUSI), передает Голос Америки.

"Китай и Россия, очевидно, сосредоточили многие (но не все) усилия на том, чтобы навредить ключевым западным активам, которые являются немногочисленными, но дорогими", – говорится в исследовании.

Отмечается, что западные правительства хорошо знают проблемы финансовых дисбалансов контрнаступления, когда они "используют оружие за $70 тысяч, которым стреляют из самолета стоимостью $30 тысяч за час полета, чтобы уничтожить машину Toyota, стоимость которой, по оптимистичным оценкам $10 тысяч".

В RUSI сообщают, что в связи с возможностью сравнительно недорогой ракетой или компьютерным вирусом вывести из строя дорогостоящее вооружение, США и Великобритания уже ищут новые решения.

Эксперты RUSI предлагают странам Запада уже сейчас избавляться от оружия, которое неэффективно в бою и которое дорого переделывать.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале июня военные США получили новейший авианосец Gerald R. Ford. Он считается самым дорогим военным кораблем в мире. Стоимость Gerald R. Ford достигает 13 млрд долларов.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, спасибо! Вы так здорово прооперировали моего мужа... это вам!
- Да нет, ну что вы...
- Берите, берите.
- Не нужно, ну куда...
- А мне куда эту ногу девать? Давайте, забирайте!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.