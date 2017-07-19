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19. 07. 2017

За Добкина внесли залог Колесников и Новинский

Залог за находящегося под следствием народного депутата Михаила Добкина в сумме 50 миллионов гривен внесли нардеп Вадим Новинский и бизнесмен Борис Колесников. Об этом Корреспондент.net стало известно из источников, близких к Государственному казначейству.

В свое время оба залогодателя входили в топ-10 бизнесменов, уплативших больше всего налогов с личного состояния. В частности, в рейтинге украинской редакции Forbes, охватывавшем 2012-2014 годы, Колесников занял второе место с суммой 164,1 млн грн, а Новинский – девятое с 19,6 млн грн.

Как сообщалось, 14 июля Генеральная прокуратура вручила Добкину уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям о мошенничестве и превышении служебных полномочий. В частности, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове.

Днем ранее, 13 июля, Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина, а также одобрила его задержание и арест.

15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net
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