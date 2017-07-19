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19. 07. 2017

Из Севастополя на службу в армию России призвали 400 человек

В ходе весенней призывной кампании в захваченном Россией Севастополе для прохождения службы в армии РФ призвали 400 человек. Об этом сообщает Министерство обороны России.

"Степень годности к военной службе по состоянию здоровья новобранцев из Севастополя – одна из самых высоких в Южном военном округе", – говорится в сообщении и отмечается, что 40% отправленных в войска имеют высшее образование.

В ведомстве также проинформировали, что более половины севастопольских призывников будут отбывать службу в частях и соединениях ВМФ России. Также 10 человек будут служить в частях ВДВ за пределами Крыма.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2017 году Россия намерена призвать в армию из Крыма почти пять тысяч человек. Призывников будет на тысячу человек больше, чем в 2016 году. Весной должны были призвать 2,4 тысячи крымчан.

Призывников из Крыма "разбросают" по России

Источник: korrespondent.net
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