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19. 07. 2017

Во Франции приняли спорный антитеррористический закон

Верхняя палата французского парламента – Сенат – большинством голосов приняла законопроект о борьбе с терроризмом. В первом чтении за принятие законопроекта проголосовали 229 сенаторов, против – 106. В октябре свое мнение по законопроекту должна высказать нижняя палата парламента – Национальное собрание.

Это закон был одним из пунктов предвыборной программы президента страны Эмманюэля Макрона. Он должен обеспечить условия для отмены режима чрезвычайного положения, введенного после терактов 13 ноября 2015 года и уже шесть раз продлевавшегося. Срок его действия заканчивается 1 ноября.

Новый закон в ослабленной форме должен сохранить в руках правоохранителей особые инструменты борьбы с террористической угрозой. В частности, облегчаются возможности проведения обысков в квартирах подозреваемых, разрешается временно закрывать мечети и молитвенные помещения, если там будет проповедоваться террористическая пропаганда. Предполагается также создание так называемых зон безопасности при проведении крупных мероприятий.

Международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch призвали Париж отказаться о принятия закона, так как, по их мнению, он ограничивает основные гражданские свободы.

Напомним, летом нынешнего года во Франции были совершены новые атаки: в июле был совершен теракт в Ницце, жертвами которого стали 86 человек. А буквально через две недели террористы убили пожилого священника в церкви под Руаном.

Источник: korrespondent.net
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