Главу Счетной палаты отпустили из-под ареста

Отстраненного от должности главу Счетной палаты Романа Магуту отпустили из-под домашнего ареста. Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда Киева, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Согласно постановлению, Шевченковский районный суд провел подготовительное заседание по делу Магуты 9 июня и назначил его к рассмотрению по сути.

"Этим же определением изменено на время судебного разбирательства действие примененной к обвиняемому меры пресечения с домашнего ареста на личное обязательство и отменено отстранение Магуты от должности председателя Счетной палаты Украины", – говорится в сообщении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение, но Апелляционный суд Киева не стал рассматривать жалобу, отметив, что решения судьи, принятые во время подготовительного заседания, не подлежат апелляционному обжалованию.

Постановление Апелляционного суда может быть обжаловано непосредственно в суде кассационной инстанции в течение трех месяцев со дня вынесения.

Напомним, 18 ноября 2016 года Соломенский районный суд отправил Магуту под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета до 16 января.

Источник: korrespondent.net