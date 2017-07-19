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19. 07. 2017

В Ровенской области прогремел взрыв, есть жертвы

В поселке Заречное Ровенской области произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По информации ведомства, взрыв прогремел 18 июля около 22:38 на территории частного домохозяйства в хозяйственной постройке.

"Разрушений строительных конструкций нет. Правоохранительными органами проводится следствие", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, 17 июля в Одессе при взрыве гранаты РГД-5 погиб 16-летний подросток, еще два человека получили ранения и госпитализированы.

На Донбассе при взрыве трактора пострадали два человека

Источник: korrespondent.net
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