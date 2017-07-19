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19. 07. 2017

Орбан признал ответственность Венгрии за холокост

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал ответственность своей страны за соучастие в холокосте. Об этом он заявил во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Орбан назвал преступлением и грехом сотрудничество властей Венгрии под руководством Миклоша Хорти с нацистами и отказ от защиты еврейской общины во время Второй мировой войны.

В годы холокоста в концлагерях было уничтожено 550 тысяч венгерских евреев - 70 процентов еврейского населения страны.

Премьер Венгрии подчеркнул в своей речи, что возглавляемое им правительство нетерпимо относится к проявлениям антисемитизма. "Я сказал главе правительства Израиля, что сегодня Венгрия защищает всех своих граждан, вне зависимости от их вероисповедания и этнического происхождения", - отметил Орбан. Он добавил, что гордится возрождением еврейской жизни в стране.

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что ценит позицию венгерского коллеги, и поблагодарил его за поддержку Израиля на международной арене. Это первый визит главы правительства Израиля в Венгрию со времени падения социалистического режима в 1989 году.

Ранее в Германии пожилую женщину приговорили к тюрьме за отрицание холокоста.

Источник: korrespondent.net
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