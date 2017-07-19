В России двое украинцев получили тюремные сроки

Суд российского города Сургут вынес приговор двум гражданам Украины за сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Каждый из подсудимых получил по 9 лет и 7 месяцев колонии строгого режима, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, осужденные в интернете вступили в сговор с человеком, личность которого не установлена, и по его указанию распространяли в Сургуте через тайники-закладки синтетические наркотики.

В феврале этого года российские силовики задержали украинцев. Их обвиняли по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети интернет, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале нынешнего года в Московской области силовики ликвидировали международный наркосиндикат ХимПром. Тогда были задержаны 67 человек, 47 из которых – граждане Украины.

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Источник: korrespondent.net