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19. 07. 2017

Стала известна дата визита Лукашенко в Киев

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 и 21 июля посетит с официальным визитом Украину. Во время визита он проведет переговоры со своим украинским коллегой Петром Порошенко – в формате "один на один" и в расширенном составе.

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Украиной и Беларусью.

"Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", – сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Также одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. "Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике", – добавили в пресс-службе Лукашенко.

Ожидается, что по итогам переговоров будет подписан ряд документов по сотрудничеству в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

Напомним, во время предыдущей встречи в апреле Лукашенко заверил Порошенко, что Беларусь будет работать только во имя мира в Украине.

Источник: korrespondent.net
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