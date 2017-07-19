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19. 07. 2017

Поток украинских туристов в Турцию вырос на четверть

Поток украинских туристов в Турцию за январь-май 2017 года увеличился на 24,48% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные директора компании Coral Travel Татьяны Прокопенко.

"Украина вошла в топ-10 стран-лидеров турпотока в Турцию, продемонстрировав рост на 24,48%, по сравнению с показателями прошлого года", – сказал она.

В целом за пять месяцев 2017 года Турцию посетило более 316 тысяч граждан Украины. Наиболее популярным городом среди украинских граждан остается Анталия.

При этом средняя стоимость отдыха в турецких отелях осталась на уровне прошлого года – $1,32 тыс. за девять ночей на двоих.

Сообщается, что в этом году помимо Турции среди украинских туристов популярностью также пользуются Испания и Греция.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году Турцию посетило рекордное количество туристов из Украины –  1 млн 250 тысяч человек. Украина вошла в ТОП-5 среди стран, граждане которых посещают Турцию.

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Источник: korrespondent.net
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Украина
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