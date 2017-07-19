Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

Во время государственного визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию была замечена досадная оплошность. На одном из мероприятий в рамках бизнес-форума Украина-Грузия Порошенко пришлось выступать на фоне официального баннера с ошибкой.

Так, прямо за спиной главы украинского государства отчетливо читалась надпись "Грузия – Укараина. Бизнес форум". Фотографию с места событий опубликовал в Facebook профессор Государственного университета Илии Александр Панфилов.

"Вы уж простите этих дебилов, Петро Олексійович, вы думали, что Миша (Саакашвили – ред.) плохой, оказалось, что его выгнали полные идиоты", – написал в комментарии Панфилов.

Отметим, что на официальном сайте президента Украины опубликованы фотографии с такого ракурса, что ошибки на баннере не видно.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Петр Порошенко совершил государственный визит в Грузию, где встретился с руководством этой страны. Это первый визит президент Украины в Грузию за 22 года.

Источник: korrespondent.net