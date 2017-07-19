МинАТО: На Донбассе нет качественной питьевой воды

На Донбассе отсутствует качественная питьевая вода, а в Мариуполе есть угроза нехватки воды. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в интервью Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что система очистки на Донбассе была построена еще в советское время, и сейчас там существует проблема высокого уровня минерализации воды.

"Сейчас уровень примесей в воде очень высокий и качественной питьевой воды в регионе нет в принципе", – сказал он.

Он также добавил, что по неподконтрольной территории проходит часть "Южнодонбасского водоканала", где он поврежден и который поставляет воду из Северского Донца в Мариуполь. В связи с этим невозможно оценить и устранить повреждения на водоканале.

"Результат – система водоснабжения неэффективна: идут потери воды, электричества, падает качество воды", – подчеркнул Черныш.

По его словам, поставки воды в Мариуполь упали до очень низкого уровня, и в городе могут испытывать потребность в питьевой воде, а та, что поступает – низкого качества. При этом министр подчеркнул, что уменьшение поставок и нехватка объемов воды не означает, что население города останется совсем без воды.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года Донецкая фильтровальная станция подвергалась обстрелам девять раз – ее работа была прекращена в целом на 45 дней.

Источник: korrespondent.net