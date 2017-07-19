В Саудовской Аравии арестовали модель, гулявшую в юбке

Саудовская модель Хулуд арестована за видео, на котором она в короткой юбке гуляет по древнему форту Ушайкир. Хулуд не отрицает, что прогулка была, однако утверждает, что ролик выложили в соцсеть Snapchat без ее ведома.

При этом она сообщила, что на прогулке ее все время сопровождал мужчина-родственник, что соответствует законам Саудовской Аравии.

لو كانت اجنبية كان تغزلوا بجمال خصرها وفتنتة عيناها .. بس لانها سعودية يطلبوا محاكمتها ! #مطلوب_محاكمة_مودل_خلود

pic.twitter.com/ttYqynySN2 — فاطمة العيسى (@50BM_) 16 июля 2017 г.

"То, что Саудовская Аравия продолжает преследовать женщин за их выбор одежды, говорит о том, что власти никуда не продвинулись со своими патерналистскими и дискриминационными взглядами", - сказала директор по Ближнему Востоку правозащитной организации Human Rights Watch Сара Ли Уитсон.

"Планы Саудовской Аравии по изменению общества и расширению прав женщин никогда не станут реальностью, пока власти преследуют женщину за выбор одежды", - добавила она.

Отметим, ранее в Эр-Рияде назвали Меркель "образцом для саудовских женщин".

Источник: korrespondent.net