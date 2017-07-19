Начальник Генштаба Франции подал в отставку

Начальник Генерального штаба армии Франции Пьер де Вилье сегодня подал в отставку из-за несогласия с политикой сокращения оборонного бюджета, проводимой президентом страны Эммануэлем Макроном.

"В существующих обстоятельствах я считаю, что я больше не в состоянии обеспечивать модель армии, которая необходима для защиты Франции и французов сегодня и завтра", – цитирует Le Figaro заявление де Вилье.

Отмечается, что Макрон принял отставку генерала.

Правительство Франции собирается в этом году сократить расходы на 4,5 млрд евро, чтобы уменьшить дефицит бюджета. В частности, на 850 млн его будет сокращенн оборонный бюджет. Это и вызвало разногласия между Макроном и де Вилье.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале июля Эммануэль Макрон спустился под воду на атомной подлодке Le Terrible в рамках военных учений, которые имитируют запуск ядерной ракеты.

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Источник: korrespondent.net