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19. 07. 2017

В Польше ответили на обвинения России

В РФ ведется кампания по дискредитации доброго имени Польши, в которой участвует МИД России. Так отреагировали в польском Министерстве иностранных дел на обвинения российских коллег в "возмутительной провокации" из-за сноса советских памятников.

"МИД Польши с сожалением наблюдает за участием спикера российского дипломатического ведомства в кампании по дискредитации доброго имени Польши, действия которой ставятся в один ряд с попытками интернет-порталов, которые поддерживают Министерства обороны и культуры России, исказить исторические факты, признанные также российскими исследователями", – цитирует заявление МИД Польское радио.

Поляки подчеркивают, что принятый закон не направлен на введение изменений в законодательство, касающееся памятников, которые являются частью мест фактического захоронения солдат Красной армии. "Его цель – предотвращение прославления символики тоталитаризма, жертвами которого стали миллионы поляков, украинцев, русских и представителей других народов", – утверждают в МИД Польши.

Также в польском МИД заявили о стремлении к конструктивному диалогу с РФ и пригласили посла России Сергея Андреева в польский парламент.

Напомним, 17 июля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о сносе советских памятников. Ожидается, что монументы демонтируют в течение года после вступления закона в силу. Всего на территории Польши насчитывается почти 50 таких объектов.

Источник: korrespondent.net
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