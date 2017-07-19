Минюст Грузии: Киев дважды отказался выдать Саакашвили

Власти Грузии дважды официально обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции экс-президента страны Михаила Саакашвили, однако оба раза получила отказ. Об этом сообщила грузинский министр юстиции Тея Цулукиани, передает Грузия Online.

"Мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так", – сказала Цулукиани.

По ее словам, просьба Тбилиси об экстрадиции была обоснованной и подкрепленной доказательствами.

Глава Минюста отметила, что прокуроры Украины и Грузии "продолжат сотрудничество" в этом направлении.

Издание напоминает, что президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в Грузии с государственным визитом. Накануне журналисты ему не раз задавали вопрос о возможной экстрадиции Саакашвили.

В ответ Порошенко сначала заявил, Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже он отметил, что перепроверил данную информацию, и оказалось, что Грузия обращалась насчет Саакашвили, но Украина ответила отказом.

По словам президента, Киев затребовал дополнительные материалы по данному делу.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе 2014 года Грузия объявила Саакашвили в розыск. Экс-президента обвиняют по трем уголовным делам, в том числе растрате госсредств и превышении служебных полномочий. Позже Саакашвили был заочно арестован судом Тбилиси.

Напомним, 30 мая 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины.

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Источник: korrespondent.net