В Венгрии остановили движение всех поездов

В Венгрии остановили движение всех 18 поездов международного сообщения из-за сообщения и бомбе. Об этом сообщает Reuters в среду, 19 июля.

Как сообщается, полиция проводит обыски во всех указанных поездах. Пассажиров высадили.

"Полиция проводит обыски в поездах", – говорится в сообщении на сайте полиции.

Сообщение о минировании поступило анонимно. Пока информация о присутствии бомбы в каком-то из поездов не подтвердилась.

Отметим, ранее верхняя палата французского парламента – Сенат – большинством голосов приняла спорный законопроект о борьбе с терроризмом.

Источник: korrespondent.net