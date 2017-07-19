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19. 07. 2017

В Венгрии остановили движение всех поездов

В Венгрии остановили движение всех 18 поездов международного сообщения из-за сообщения и бомбе. Об этом сообщает Reuters в среду, 19 июля.

Как сообщается, полиция проводит обыски во всех указанных поездах. Пассажиров высадили.

"Полиция проводит обыски в поездах", – говорится в сообщении на сайте полиции.

Сообщение о минировании поступило анонимно. Пока информация о присутствии бомбы в каком-то из поездов не подтвердилась.

Отметим, ранее верхняя палата французского парламента – Сенат – большинством голосов приняла спорный законопроект о борьбе с терроризмом.

Источник: korrespondent.net
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