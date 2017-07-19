В Крыму введут туристический сбор

Госдума РФ приняла закон о введении курортного сбора с туристов в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае. Плату начнут взимать с туристов не ранее 1 мая 2018 года, ее размер будет достигать 100 рублей в сутки, сообщает Лентач. Документы опубликованы в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Размер сбора может меняться в зависимости от сезона, времени пребывания туриста, значения курорта.

Предполагается, что суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 года по 2022 год в Ставропольском крае РФ превысит 2,02 млрд. рублей, в Краснодарском крае - 8,3 млрд. рублей, в Крыму - 16,4 млрд. рублей, (при ставке в 50 рублей).

Курортный сбор могут не уплачивать льготники, дети младше 18 лет, малоимущие семьи, инвалиды 1 и 2 группы, ветераны Великой отечественной войны, студенты, которые обучаются в этих регионах на очной форме, люди, приехавшие на лечение, местные жители и работники, волонтеры и спортсмены, приехавшие на соревнования.

Напомним, ранее сообщалось, что россиян заманивают в Крым невероятными скидками на вино.

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Источник: korrespondent.net