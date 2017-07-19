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19. 07. 2017

Из-за вируса Petya A пострадала база поступающих в ВУЗы

Электронная база Министерства образования и науки Украины пострадала из-за вируса Petya, в результате чего часть информации была потеряна. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на директора департамента высшего образования МОН Олега Шарова.

"Сработала очередная защита от возможной атаки, хотя, к счастью, тогда никакой атаки не было. Та часть информации, которую поступающие в своих кабинетах подавали в систему, не была в системе сохранена", – пояснил Шаров.

В результате этого возникли проблемы с электронной базой для поступающих в вузы. В частности,  по всей Украине аннулированы 40 тысяч заявлений абитуриентов. В ведомстве абитуриентам советуют направить заявки повторно.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний ряда стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса. Позднее президент Петр Порошенко также обвинил в кибеатаке Россию.

4 июля в департаменте киберполиции заявили, что вместе со специалистами СБУ и прокуратуры Киева пресекли второй этап кибератаки Petya.

Источник: korrespondent.net
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