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19. 07. 2017

На eBay продают железнодорожную ветку

На сайте электронного аукциона eBay появилось довольно необычное объявление о продаже одиннадцатикилометровой железнодорожной ветки. При этом покупателю ставится условие, что рельсы останутся на месте, а рельсовый путь ни в коем случае не превратится в велодорожку.

Как сообщает SputnikGermany, предложений от потенциальных покупателей поступило много, и продавец в данный момент ведет переговоры.

Причина появления столь необысного лота кроется в том, что немецкий Фонд поддержки Werra-Fulda-Bahn, в ведении которого находилась ветка, больше не в состоянии ее обслуживать.

"Людей слишком мало, и они пожилые", — рассказал председатель фонда Юрген Баумгардт.

Однако фонд хочет, чтобы линия непременно была сохранена: ее считают частью истории Германии и, кроме того, важной связующей линией для отрезанных друг от друга населенных пунктов.

Интересно, что на границе Эстонии и Латвии в настоящий момент реализуют проект "Зеленые железные дороги", согласно которому старые железнодорожные  линии превратят в велодорожки. Проектом надеются реализовать за два года, в результате чего демонтируют примерно 750 километров железнодорожных путей. Бюджет составляет более миллиона евро, 85% суммы покрывает ЕС.

Источник: korrespondent.net
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