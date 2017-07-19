Сурков: ДНР воюет за всю Украину

Помощник президента РФ Владислав Сурков дал оценку предложению Захарченко о создании Малороссии. Об этом сообщил РИА Новости участвовавший в совещании глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не за ее часть. То есть, на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны", - приводит Чеснаков слова Суркова.

Напомним, ранее глава ДНР Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии - лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

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Источник: korrespondent.net