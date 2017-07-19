Берлин вызвал турецкого посла

Посла Турции в ФРГ вызвали в министерство иностранных дел в Берлине в связи с арестом немецкого правозащитника Петера Штойдтнера. Как сообщил представитель МИД Германии, глав ведомства Зигмар Габриэль прерывает отпуск и 20 июля вернется в Берлин.

В свою очередь официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт потребовал "немедленного освобождения" Штойдтнера и призвал Еврокомиссию пересмотреть вопрос о выплатах ЕС Турции "в связи с последними событиями". Он назвал обвинения в адрес правозащитника "абсурдными".

Напомним, Штойдтнера вместе с руководительницей турецкого отделения Amnesty International Идил Эсер и еще четырьмя правозащитниками задержали 5 июля в Стамбуле во время семинара под названием "Цифровая безопасность и информационный менеджмент".

Правозащитникам инкриминируют поддержку неназванной террористической организации.

Источник: korrespondent.net