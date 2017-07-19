Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2017, среда, 17:19
+21°C
Завтра +23°C
+21°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
19. 07. 2017

Берлин вызвал турецкого посла

Посла Турции в ФРГ вызвали в министерство иностранных дел в Берлине в связи с арестом немецкого правозащитника Петера Штойдтнера. Как сообщил представитель МИД Германии, глав ведомства Зигмар Габриэль прерывает отпуск и 20 июля вернется в Берлин.

В свою очередь официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт потребовал "немедленного освобождения" Штойдтнера и призвал Еврокомиссию пересмотреть вопрос о выплатах ЕС Турции "в связи с последними событиями". Он назвал обвинения в адрес правозащитника "абсурдными".

Напомним, Штойдтнера вместе с руководительницей турецкого отделения Amnesty International Идил Эсер и еще четырьмя правозащитниками задержали 5 июля в Стамбуле во время семинара под названием "Цифровая безопасность и информационный менеджмент".

Правозащитникам инкриминируют поддержку неназванной террористической организации. 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.