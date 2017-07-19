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19. 07. 2017

Полиция Эстонии нашла украденный 14 лет назад велосипед

Похищенный 14 лет назад с балкона одного из домов в городе Тырва (Эстония) велосипед нашли полицейские. Об этом сообщает портал Postimees со ссылкой на агентство BNS. После кражи хозяйка заявила в полицию и сообщила номер рамы похищенного велосипеда, однако тогда найти его не удалось.

14 лет спустя велосипед был обнаружен в городе Валга, расположенном на границе Эстонии с Латвией.

"Женщина была изумлена и удивлена, что велосипед вернется к ней. Тем более, что накануне семья планировала покупку нового велосипеда и впервые за долгое время обсуждала пропажу старого. Семья даже пошутила, что, возможно, нет смысла покупать новый велосипед, вдруг скоро вернут старый. Их тем более потрясла поступившая на следующий день от полиции радостная весть о найденном велосипеде",  - сообщил представитель полиции Марек Кяйс.

Любопытно, что это, как минимум, второй в истории эстонской полиции, когда украденный велосипед удалось вернуть 14 лет спустя. В апреле 2017 года тот же портал Postimees сообщал о находке на острове Сааремаа велосипеда, украденного в 2003 году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ливане похитили семерых велосипедистов из Эстонии.

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Источник: korrespondent.net
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