Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2017, среда, 17:19
+21°C
Завтра +23°C
+21°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
19. 07. 2017

В Украине создадут реестр получателей субсидий

Кабинет министров Украины принял решение до конца 2017 года создать единый реестр получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства в среду, 19 июля.

"Речь идет о создании единого реестра получателей субсидий, который будет в распоряжении у Минсоцполитики", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По его словам, это решение является важным для верификации субсидий. Премьер подчеркнул, что реестр будет создан до конца года и заработает с 2018 года.

Розенко: Два миллиона семей получат монетизированные субсидии

Напомним, с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.