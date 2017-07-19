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19. 07. 2017

Медведчук прокомментировал предложение постепенно снимать санкции с РФ

Предложение МИД Германии о необходимости постепенного снятия санкций с РФ позволяет под другим углом взглянуть на отношения не только Германии и России, но и Евросоюза и Украины, США и ЕС. Так считает лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа" Виктор Медчведчук.

По его мнению, позиция главы немецкого МИД Зигмара Габриэля более чем конструктивна.

"Он не пытается искать виновных в невыполнении Минска, а предлагает находить компромиссные решения. В частности, предлагает России повлиять на украинских сепаратистов, а США – на Украину, поскольку Вашингтон имеет сильное влияние на Киев. Делая такое заявление, министр иностранных дел ФРГ фактически признает, что для мирного урегулирования конфликта должна быть политическая воля всех сторон", – считает Медведчук.

В то же время, отметил он, отношения Киева-Москвы-Брюсселя Габриэль пытается оценивать и сквозь призму экономики. И если принять к сведению эту оценку, возникает два закономерных вопроса.

"Первый: почему Украина, понимая экономические последствия разрыва торгово-экономических отношений с РФ и зная позицию Германии (как стратегического партнера) по этому вопросу, все же пошла на столь радикальный шаг? И второй: задумывается ли украинская власть о вариантах выхода из конфликта и возвращении к торгово-экономическому сотрудничеству с РФ?" – подытожил Медведчук.

Отметим, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции против РФ должны сохраняться до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения в полном объеме. 

Источник: korrespondent.net
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