Франция получила нового начальника Генштаба

Совет министров Франции утвердил в среду, 19 июля, нового главу Генерального штаба страны. Им стал генерала Франсуа Лекуантра, который занимал пост главы военного кабинета при премьер-министре Эдуаре Филиппе.

Представитель правительства Франции Кристоф Кастанер по итогам заседания Совета министров заявил, что новый глава Генштаба обладает необходимым опытом и исключительными качествами. По его словам, момент его назначения важен также тем, что в следующем году должен быть принят новый военный бюджет Франции на ближайшие пять лет.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Лекуантра признанным героем, способным бороться, освобождать и штурмовать.

Ранее сегодня предыдущий глава Генштаба французской армии, генерал Пьер де Вилье, объявил о своем решении уйти в отставку. Он подал в отставку после конфликта с Макроном из-за несогласия с политикой сокращения оборонного бюджета.

Источник: korrespondent.net