Лента RSS
Подписаться на ленту
19 июля 2017, среда, 18:53
+20°C
Завтра +24°C
+20°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,25
19. 07. 2017

Франция получила нового начальника Генштаба

Совет министров Франции утвердил в среду, 19 июля, нового главу Генерального штаба страны. Им стал генерала Франсуа Лекуантра, который занимал пост главы военного кабинета при премьер-министре Эдуаре Филиппе.

Представитель правительства Франции Кристоф Кастанер по итогам заседания Совета министров заявил, что новый глава Генштаба обладает необходимым опытом и исключительными качествами. По его словам, момент его назначения важен также тем, что в следующем году должен быть принят новый военный бюджет Франции на ближайшие пять лет.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Лекуантра признанным героем, способным бороться, освобождать и штурмовать.

Ранее сегодня предыдущий глава Генштаба французской армии, генерал Пьер де Вилье, объявил о своем решении уйти в отставку. Он подал в отставку после конфликта с Макроном из-за несогласия с политикой сокращения оборонного бюджета.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Сказали или работать, или увольняться. Неприятненький расклад.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.