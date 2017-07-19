В Славянске два пользователя получили по пять лет за агитацию в соцсети

В Донецкой области суд приговорил двух жителей Славянского района к пяти годам заключения за антиукраинские призывы и агитацию в соцсети. Об этом в среду, 19 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Согласно материалам дела, в конце февраля 2014 года мужчины 1993 и 1994 годов рождения создали в социальной сети ВКонтакте несколько групп, в которых размещали материалы антиукраинского характера, а также материалы в поддержку ДНР и ЛНР. Их деятельность была пресечена СБУ в апреле 2015 года.

Суд признал их виновными в совершении преступления по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Напомним, в начале июля в СБУ сообщили о пресечении деятельности десяти антиукраинских сайтов.

Всего с 2014 года за призывы в соцсетях вынесено 36 приговоров.

Источник: korrespondent.net