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19. 07. 2017

Госдеп: Общее число терактов в мире снизилось

В мире за прошедший год уменьшилось общее число терактов. При этомтенденция фиксируется второй год подряд. Об этом говорится в докладе о террористических угрозах в мире, который подготовлен Госдепом США.

По данным ведомства, общее число террористических атак в 2016 году по сравнению с 2015 годом "сократилось на 9%, а общее число вызванных ими смертей - на 13%".

Отмечается, что сокращение объясняется «главным образом уменьшением количества вылазок и сокращением числа случаев гибели людей в Афганистане, Сирии, Нигерии, Пакистане и Йемене".

Как подчеркивают авторы доклада, 26% погибших в результате терактов в минувшем году - сами их исполнители, в 2015 году этот показатель был равен 24%.

Ранее сообщалось, что сенат Франции принял законопроект о борьбе с терроризмом.

Россия и США договорились по Сирии – Госдеп

Источник: korrespondent.net
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