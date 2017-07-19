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19. 07. 2017

Савченко создала партию имени себя

Политическую партию "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" зарегистрировали в Минюсте. Об этом сообщила сама внефракционный парламентарий Надежда Савченко.

"Отныне я являюсь не только внефракционным народным депутатом Украины, а также лидером и председателем политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", - написала Савченко в своем Facebook.

При этом, характеризуя новую политсилу, она заявила: "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не является партией, созданной для меня или под меня".

Напомним, ранее нардепа Савченко забросали яйцами в Николаеве.

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Источник: korrespondent.net
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