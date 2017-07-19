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19. 07. 2017

Китайский бегун обогнал военный самолет

Легкоатлет Чжан Пеймен из Китая обогнал учебно-боевой самолет Guizhou JL-9. Соревнование проходило на дистанции в 100 метров, передает Проспорт.

Большую часть забега Пеймен и истребитель преодолели с примерно одинаковой скоростью, но на финише бегуну удалось вырваться вперед. Гонка транслировалась национальным телевидением Китая.

Отметим, рекордом Чжана на 100-метровке результат в 10 секунд ровно, установленный в 2013 году.

Напомним, ранее сообщалось, что 99-летний бегун вырвал победу у 92-летнего соперника.

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Источник: korrespondent.net
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