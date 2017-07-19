Киев призвал Кремль осудить Малороссию

На встрече в Минске Украина призвала Россию осудить провозглашение Малороссии. Об этом сообщила в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы.

По мнению Украины, создание Малороссии является нарушением Минских соглашений.

"Призываем Российскую Федерацию на всех уровнях осудить этот неприемлемый шаг ОРДЛО, который является тотальным нарушением Минских соглашений", - заявила Олифер.

Также она отметила, что трехсторонняя контактная группа также призывает воздержаться от конфронтационных заявлений.

Напомним, ранее глава ДНР Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины. В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии - лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР.

Источник: korrespondent.net