Раде предложили отменить неприкосновенность

В Верховной Раде 158 депутатов зарегистрировали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Проект закона о внесении соответствующих изменений в Конституцию имеет регистрационный номер 6773, указано на сайте Рады. Текст документа пока отсутствует.

Согласно Конституции Украины, инициировать изменение в нее может либо президент, либо не меньше 150 депутатов. Сбор голосов за законопроект о снятии неприкосновенности проводил депутат Юрий Левченко, 13 июля он сообщил о том, что необходимый минимум подписей удалось собрать.

В Раде уже есть президентский законопроект (№1776) об отмене депутатской неприкосновенности, он также предусматривает ограничение неприкосновенности судей.

Но этот законопроект больше не может быть вынесен на рассмотрение, поскольку возникла юридическая коллизия в связи с тем, что вопрос о неприкосновенности судей был разрешен в ходе судебной реформы. Соответственно, возникла необходимость в новом законопроекте об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада уйдет на каникулы до 5 сентября.

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Источник: korrespondent.net