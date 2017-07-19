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19. 07. 2017

На границе с Крымом возведут защитные сооружения

Так называемые власти Крыма намерены усилить охрану границ между аннексированным полуостровом и материковой частью Украины. О планах создавать сооружения на этой территории сообщил российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко 19 июля на заседании крымской пограничной комиссии.

"Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в пограничной полосе. Эти меры позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска", - цитирует Михайличенко пресс-служба правительства Крыма.

Сообщается, что на заседании пограничной комиссии приняли решение в период туристического сезона "увеличить пропускную способность пунктов на админгранице, а также повысить их безопасность и защиту "с целью бесперебойного функционирования указанных пунктов пропуска".

Между тем, в Госпогранслужбе Украины отмечают снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу по сравнению с прошлым годом. Возникновение очередей в пограничном ведомстве связывают с действиями российских служб на контролируемых ими пунктах пропуска напротив украинских КПВВ. По данным украинских пограничников, российские службы замедлили в июле пропускные операции.

В погрануправлении ФСБ России в образовании очередей на границе с Крымом обвиняют украинские службы.

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Источник: korrespondent.net
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