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19. 07. 2017

Штаб: Жилые кварталы Марьинки снова обстреляли

 
Пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, что вечером 19 июля во время обстрела со стороны сепаратистов украинских позиций в районе Марьинки под огонь попали жилые кварталы населенного пункта.
 
Отмечается, что около 19.30 в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия загорелось приусадебное строение во дворе жилого дома по улице Тельмана. Никто из местных жителей не пострадал.
 
 
В штабе отметили, что в Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Информация об окончательных последствиях обстрела уточняется.
 
Напомним, вечером 14 июля подразделения сепаратистов обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов.
 
Жилые кварталы Марьинки обстреляли, ранена женщина

Источник: korrespondent.net
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Украина
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