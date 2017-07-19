Штаб: Жилые кварталы Марьинки снова обстреляли

Пресс-центр штаба АТО сообщил в Facebook, что вечером 19 июля во время обстрела со стороны сепаратистов украинских позиций в районе Марьинки под огонь попали жилые кварталы населенного пункта.

Отмечается, что около 19.30 в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия загорелось приусадебное строение во дворе жилого дома по улице Тельмана. Никто из местных жителей не пострадал.

В штабе отметили, что в Марьинке работает наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). Информация об окончательных последствиях обстрела уточняется.

Напомним, вечером 14 июля подразделения сепаратистов обстреляли жилые кварталы Марьинки из гранатометов.

Жилые кварталы Марьинки обстреляли, ранена женщина

Источник: korrespondent.net