США: Тайная встреча Трампа и Путина − абсурд

Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила во время брифинга, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге, а сообщения американских СМИ о "тайной" встрече лидеров являются продолжением антироссийской истерии, пишет РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, почему о такой встрече не рассказали ранее, Сандерс сообщила, что "было бы глупо, чтобы мы раскрывали (информацию − ред.) об ужине, когда мы уже объявили, что участвуем в нем".

"Это был официальный ужин, он был организован канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель. Более 40 человек было там. У них был короткий разговор во время официального ужина", − указала представитель Белого дома.

Она добавила, что говорить о том, что эта встреча была тайной, "абсурдно".

"У них был короткий разговор, я не буду вдаваться в детали. Повторю − это был ужин, на котором президент говорил со многими мировыми лидерами. И, я думаю, было бы крайне неловко, если бы они сидели за ужином и не говорили друг с другом", − объяснила Сандерс.

На вопрос, обсуждали ли лидеры вопрос санкций, она в очередной раз озвучила заявление Белого дома о том, что лидеры обсуждали только санкции, связанные с вмешательством России в выборы США.

Белый дом: Трамп и Путин обсуждали санкции

Напомним, ранее СМИ распостранили информацию о еще одной, неформальной встрече Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге, о которой ранее не было известно. Отмечается, что она продлилась час в присутствии только переводчика российского лидера.

Президент США назвал жутью "фейковую историю о секретном ужине с Путиным".

Источник: korrespondent.net