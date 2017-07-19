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19. 07. 2017

США: Тайная встреча Трампа и Путина − абсурд

 
Представитель Белого дома Сара Сандерс заявила во время брифинга, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин коротко поговорили во время официального ужина в Гамбурге, а сообщения американских СМИ о "тайной" встрече лидеров являются продолжением антироссийской истерии, пишет РИА Новости.
 
На вопрос журналистов о том, почему о такой встрече не рассказали ранее, Сандерс сообщила, что "было бы глупо, чтобы мы раскрывали (информацию − ред.) об ужине, когда мы уже объявили, что участвуем в нем".
 
"Это был официальный ужин, он был организован канцлером (ФРГ Ангелой) Меркель. Более 40 человек было там. У них был короткий разговор во время официального ужина", − указала представитель Белого дома.
 
Она добавила, что говорить о том, что эта встреча была тайной, "абсурдно".
 
"У них был короткий разговор, я не буду вдаваться в детали. Повторю − это был ужин, на котором президент говорил со многими мировыми лидерами. И, я думаю, было бы крайне неловко, если бы они сидели за ужином и не говорили друг с другом", − объяснила Сандерс.
 
На вопрос, обсуждали ли лидеры вопрос санкций, она в очередной раз озвучила заявление Белого дома о том, что лидеры обсуждали только санкции, связанные с вмешательством России в выборы США.
 
Белый дом: Трамп и Путин обсуждали санкции
 
Напомним, ранее СМИ распостранили информацию о еще одной, неформальной встрече Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге, о которой ранее не было известно. Отмечается, что она продлилась час в присутствии только переводчика российского лидера.
 
Президент США назвал жутью "фейковую историю о секретном ужине с Путиным".

Источник: korrespondent.net
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