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19. 07. 2017

Украина и Грузия вместе будут бороться за деоккупацию − Порошенко

 
Президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook, что украинский и грузинский народы будут совместно бороться за деоккупацию своих территорий.
 
"Больно смотреть в глаза людей, которые оказались за колючей проволокой российской оккупации в дружественной нам Грузии. Для меня было важно, чтобы люди за линией разграничения в Цхинвальском регионе почувствовали: они не одни, с ними весь мир. Украинский и грузинский народы будут совместно бороться за деоккупацию наших территорий", − написал Порошенко.
 
 
Ранее на пресс-конференции в Грузии Порошенко заявил, что Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом.
 
Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

Источник: korrespondent.net
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