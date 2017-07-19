Украина и Грузия вместе будут бороться за деоккупацию − Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook, что украинский и грузинский народы будут совместно бороться за деоккупацию своих территорий.

"Больно смотреть в глаза людей, которые оказались за колючей проволокой российской оккупации в дружественной нам Грузии. Для меня было важно, чтобы люди за линией разграничения в Цхинвальском регионе почувствовали: они не одни, с ними весь мир. Украинский и грузинский народы будут совместно бороться за деоккупацию наших территорий", − написал Порошенко.

Ранее на пресс-конференции в Грузии Порошенко заявил, что Украина возобновит суверенитет над Донбассом и Крымом.

Порошенко выступил на фоне баннера с ошибкой

Источник: korrespondent.net