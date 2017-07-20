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20. 07. 2017

В ОБСЕ анонсировали переговоры нормандской четверки

 
Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил, что переговоры лидеров стран нормандской четверки в формате телеконференции запланированы на следующий понедельник, 24 июля, передает 112 Украина.
 
"Состоялась дискуссия о разведении сил и средств в Станице Луганской. В этой связи я надеюсь на положительное решение по этому вопросу в преддверии телеконференции глав стран нормандской четверки 24 июля", − заявил Сайдик.
 
Напомним, на встрече в Минске 19 июля Украина призвала Россию осудить провозглашение Малороссии, так как ее создание является нарушением Минских соглашений.
 
Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать новое государство Малороссия на переходный период до трех лет, как правопреемницу Украины.
 
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Источник: korrespondent.net
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