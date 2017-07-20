Пентагон о Си Бриз: В этом году учения сложнее

Представители Шестого флота ВМС США, которые принимают участие в многонациональных учениях в Черном море Си Бриз-2017, отметили повышение уровня сложности маневров в этом году на море, на земле и в воздухе, говорится в сообщении пресс-службы американского оборонного ведомства.

"Ключевая вещь, которая касается этих учений – это то, что в сравнении с предыдущими они стали намного сложнее, с очень мощными морским, воздушным и наземным компонентами", − заявил заместитель командора 65-й оперативно-тактической группы Шестого флота ВМС США Мэттью Лиман.

Учения Си Бриз-2017 пройдут по новой методике

При этом отмечается, что сейчас отрабатывается четырехдневный практический этап учений в море, в котором принимают участие более 30 военных кораблей США, Украины, Грузии и Турции.

В планах – отработка поисково-спасательных операций, обезвреживание взрывоопасных объектов на море, упражнения по противовоздушной обороне, выполнения задач под водой, а также с применением самолетов морской авиации.

Авиационные и десантные компоненты также будут проверены на данном этапе.

"Американские морские пехотинцы будут работать со своими украинскими и турецкими коллегами, отрабатывая миссии высадки как на море, так и на суше", - сообщили в Министерстве обороны США.

Напомним, 10 июля, в Одессе стартовали двухнедельные украинско-американские учения Си Бриз-2017. Ранее в Николаеве более 20 различных летательных аппаратов Украины и США приняли участие в авиационном компоненте международных учений.

Источник: korrespondent.net